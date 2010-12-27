В 2018 году Невский будут закрывать для дорожных работ

В Петербурге в следующем году будут перекрывать Невский проспект, чтобы отремонтировать дорожную поверхность.

В 2018 году Смольный намерен отремонтировать Невский проспект. В связи с этим на выходные будут перекрывать некоторые участки дороги. Об этом рассказал начальник отдела ремонта ведомства Николай Рыжов.

Рыжков сообщил, что на объект планируют выйти уже в апреле, затем на протяжении нескольких недель будут частично перекрывать проезжую часть на выходные дни. Также Николай Рыжков подчеркнул, что в 2013 году удалось осуществить работу за три уик-энда.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ограничат движение транспорта на трассе Р-21 "Кола".