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В 2018 году Невский будут закрывать для дорожных работ
Сегодня, 14:57
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Shdaria
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В 2018 году Невский будут закрывать для дорожных работ

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В Петербурге в следующем году будут перекрывать Невский проспект, чтобы отремонтировать дорожную поверхность.

В 2018 году Смольный намерен отремонтировать Невский проспект. В связи с этим на выходные будут перекрывать некоторые участки дороги. Об этом рассказал начальник отдела ремонта ведомства Николай Рыжов.

Рыжков сообщил, что на объект планируют выйти уже в апреле, затем на протяжении нескольких недель будут частично перекрывать проезжую часть на выходные дни. Также Николай Рыжков подчеркнул, что в 2013 году удалось осуществить работу за три уик-энда.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ограничат движение транспорта на трассе Р-21 "Кола".

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Теги: дорожные работы , новости петербург , новости спб , ограничение движния , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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