Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге ограничат движение транспорта на трассе Р-21 "Кола"
Сегодня, 12:26
0
Shdaria
281

В Петербурге ограничат движение транспорта на трассе Р-21 "Кола"

0
 
 

В Санкт-Петербурге разведут Ладожский мост на 45 минут.

16 октября в Санкт-Петербурге на трассе  Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия) будет прекращено транспортное движение. об этом сообщили в пресс-службе  ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский рассказал, что ограничение движения связано с разводкой Ладожского моста для похождения вверх по реке буксиров "Тенгиз", "Надежный" и "ОТА-990". Неудобство водителям автомобилей придется терпеть с 15.00 до 15.45.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что до середины ноября из-за ремонта закроют Суворовский проспект.

Теги: новости петербург , новости спб , ограничение движение , петербург , пробки спб , разводка моста
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5