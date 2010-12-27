В Петербурге ограничат движение транспорта на трассе Р-21 "Кола"

В Санкт-Петербурге разведут Ладожский мост на 45 минут.

16 октября в Санкт-Петербурге на трассе Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия) будет прекращено транспортное движение. об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский рассказал, что ограничение движения связано с разводкой Ладожского моста для похождения вверх по реке буксиров "Тенгиз", "Надежный" и "ОТА-990". Неудобство водителям автомобилей придется терпеть с 15.00 до 15.45.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что до середины ноября из-за ремонта закроют Суворовский проспект.