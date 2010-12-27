До середины ноября из-за ремонта закроют Суворовский проспект

На этой неделе в центре Северной столицы ограничат движение транспорта на Суворовском проспекте. На участке дороги пройдут ремонтные работы до середины ноября.

С субботы, 21 октября, для автомобилей закроют отрезок Суворовского проспекта. Ограничения будут действовать от улицы Моисеенко до улицы Пролетарской Диктатуры. На участке будут проходить ремонтные работы. Завершится все к середине следующего месяца – 15 ноября.

С понедельника, 16 октября, ограничения начнут действовать на набережной канала Грибоедова. Машинам нельзя будет проехать по четной стороне от Кокушкина до Демидова мостов. Проезд закроют до конца мая. Также в Адмиралтейском районе ограничат движение по набережной Бумажного канала у Перекопской. Там проводят работы по обновлению газопровода.

Кроме того, ремонтные работы с сегодняшнего дня закроют 10-ю Советскую от Дегтярной до Мытнинской улиц. Работы тут продлятся до 2019 года.