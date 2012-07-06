Трассу "Кола" перекроют 6 августа в связи с разводкой моста через Свирь

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом автомобилистов предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Во вторник, 6 августа, на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола в Лодейнопольском районе Ленинградской области с 12:50 до 15:00 будет полностью перекрыто движение транспорта. Будет производится разводка моста через реку Свирь для пропуска вниз по реке яхты "Спрей".
Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Разводка производится представителями ОАО "РЖД".
На внутреннем кольце КАД вблизи развязки с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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