Трассу "Кола" перекроют 6 августа в связи с разводкой моста через Свирь

Движение будет перекрыто с 12:50 до 15:00.

Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют в связи с разводкой моста через Свирь. Об этом автомобилистов предупреждает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во вторник, 6 августа, на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола в Лодейнопольском районе Ленинградской области с 12:50 до 15:00 будет полностью перекрыто движение транспорта. Будет производится разводка моста через реку Свирь для пропуска вниз по реке яхты "Спрей".

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Разводка производится представителями ОАО "РЖД".

На внутреннем кольце КАД вблизи развязки с Таллинским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"