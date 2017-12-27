В 2017 году в Петербурге‍ упал спрос на элитное жилье

Стоимость квадратного метра в апартаментах составляет от 20 до 35 млн рублей за квадратный метр.

В Культурной столице России за 2017 год на 10% возросло количество элитных квартир, выставленных на продажу. Аналитики Knight Frank St.-Petersburg сравнили результаты с 2016 годом и пришли к выводу, что спрос, по сравнению с предложением, упал.

Отмечается, что за прошлый год в Петербурге выставили на продажу в два раза больше квартир чем в 2016 году. За 2017 было сдано 495 квартир общей площадью 58 тыс. кв. м. Стабильной в этой ситуации осталась цена, которая составляет 351,6 тыс. рублей за квадратный метр. Самые высокие цены наблюдаются в домах на Каменном острове, недалеко ушел и Петровский остров.

Несмотря на темпы стройки, объем продаж таких апартаментов упал на 14%. На данный момент стоимость самых популярных среди элитных покупателей квартир колеблется от 20 до 35 млн рублей.

По оценкам экспертов, за 2018 год рынок элитных апартаментов пополнится на 225 тыс. кв. м.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Мурино у застройщиков отберут участки для строительства развязки.