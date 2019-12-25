Срок сдачи квартир в Петербурге сократился на 2,4%

В среднем жилье в городе сдается в аренду за четыре-пять дней.

Сервис "Яндекс Аренда" сообщил, что в Петербурге за год на 2,4% сократились сроки поиска арендаторов для долгосрочной аренды квартир. В среднем жилье в городе сдается в аренду за четыре-пять дней.

Исследование показало, что сокращение сроков наблюдается во всех ценовых сегментах рынка. Например, в категории объектов стоимостью свыше 120 тысяч рублей процесс ускорился на 8,6%.

Вместе с тем, немного увеличились сроки сдачи квартир в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей — на 1,2%. Также на 0,8% вырос срок поиска арендаторов для жилья стоимостью от 100 до 120 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что цены на квартиры в петербургских новостройках за год упали на 4,4%.

Фото: Pxhere