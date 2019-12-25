Цены на квартиры в петербургских новостройках за год упали на 4,4%

Темпы годового прироста несколько замедлились по сравнению с предыдущим периодом: в 2023 году годовой прирост составлял 15,9%, а в 2024 году – 13,5%.

Согласно данным аналитиков сервиса Яндекс Недвижимость, в 2024 году средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке в российских городах-миллионниках возросла на 13,5%, составив 174 000 рублей.

Темпы годового прироста несколько замедлились по сравнению с предыдущим периодом: в 2023 году годовой прирост составлял 15,9%, а в 2024 году – 13,5%. Средняя стоимость квадратного метра новой недвижимости в Петербурге в декабре 2024 года достигла 250 000 рублей, увеличившись за месяц на 1,5%. Годовой прирост составил 4,6% по сравнению с декабрём 2023 года, когда квадратный метр стоил 239 000 рублей. Средняя общая стоимость квартиры на первичном рынке в декабре 2024 года составила 9 миллионов рублей, что на 4,4% меньше, чем в прошлом году. Средняя площадь продаваемых квартир к концу 2024 года составила 36,5 квадратных метров.

За 2024 год в Петербурге было введено в эксплуатацию около 3 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, что на 4% меньше, чем в 2023 году, когда ввод составил чуть более 3,1 миллиона квадратных метров. Несмотря на небольшое снижение, город продолжает оставаться одним из лидеров по объемам строительства, уступая лишь Москве, где было введено около 6,6 миллионов квадратных метров. В пятерку лидеров также вошли Краснодар (2,2 миллиона квадратных метров), Екатеринбург (1,4 миллиона квадратных метров) и Новосибирск (1 миллион квадратных метров). В ноябре 2024 года в Петербурге было заключено около 3000 сделок купли-продажи в сегменте новостроек.

Ранее мы сообщили о том, что в октябре в Петербурге заключили более 3 тыс. сделок с новостройками.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)