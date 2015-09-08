Аренда элитных квартир в Петербурге выросла в цене почти на 40% за год

Минимальная месячная арендная ставка составила 230 тысяч рублей, максимальная — 1,3 миллиона рублей. Средняя площадь квартир из данного списка составила 164 квадратных метра, сохранив прежний показатель.

Согласно анализу Intermark Аренда, средневзвешенная арендная ставка в 100 самых дорогих квартирах, доступных для аренды в Санкт-Петербурге, составила 361 тысячу рублей за объект в месяц, что на 36% больше по сравнению с показателем годичной давности. С начала текущего года индекс увеличился на 11%.

Минимальная месячная арендная ставка составила 230 тысяч рублей, максимальная — 1,3 миллиона рублей. Средняя площадь квартир из данного списка составила 164 квадратных метра, сохранив прежний показатель. По состоянию на сентябрь 2024 года, около половины квартир из списка находятся в Петроградском районе, что составляет 47% от общего количества. За прошедший год доля этого района увеличилась на 12 процентных пунктов. Треть предложений приходится на Центральный район.

По словам генерального директора Intermark Аренда Елены Куликовой, рынок элитной аренды в Петербурге пополняется за счет появления дорогих квартир, которые ранее использовались исключительно для личного проживания. Также источником поступления являются квартиры, которые длительное время находились на рынке продаж, но не были проданы.

Что касается рынка продаж на первичном рынке элитного жилья, Петроградская сторона остается крупнейшей элитной локацией города, на нее приходится 35% от общего объема. Здесь заключается наибольшее количество сделок — 56%. Всего в третьем квартале было зарегистрировано увеличение количества сделок на 39% по сравнению с предыдущим кварталом и на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным NF Group.