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В Мурино у застройщиков отберут участки для строительства развязки
Вчера, 13:51
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nadiputintseva
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В Мурино у застройщиков отберут участки для строительства развязки

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Окончание строительства развязки запланировано на 31 августа 2020 года.

 Новую транспортную развязку планируют построить с КАД в Мурино. Чтобы воплотить планы в жизнь правительство изымет десять земельных участков, девять из которых находятся в собственности строительных компаний. Об этом 18 января сообщили в РБК.

Известно, что объект появится в районе транспортно-пересадочного узла "Девяткио". Его стоимость составит 774 млн. рублей.  Работы будет осуществлять АО "Производственное объединение "Возрождение".

Планируется, что участи будут внесены в качестве взноса в проект. Однако компания "Недвижимость-Инвест" отказалась безвозмездно отдавать землю областному правительству. В связи с этим стоимость участка будет определена на основе независимой оценки.

О реакции остальных источников не сообщается, известно, что среди них есть ЦДС, Setl City, "Мавис", "Арсенал-Недвижимость". ООО "Региональное агентство транспортной инфраструктуры" не разглашает хоть переговоров. 

Теги: мурино , новости спб , строительство развязки в мурино , экономика
Категории: Новости СПб

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