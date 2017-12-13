В 2017 году более тысячи петербуржцев перешло в частные пенсионные фонды

ОПФР рассказал каналу Piter.tv сколько человек подало заявления на перевод по Петербургу и Ленобласти.

За 2017 год больше тысячи жителей Санкт-Петербурга предпочли платить взносы в негосударственные пенсионные фонды. Об этом 15 февраля Piter.tv сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ОПФР по городу и области.

По данным Пенсионного фонда России, в организацию было подано 1005 заявлений о переводе в НФП от жителей города на Неве. Также отмечается, что общее количество горожан и жителей Ленобласти в системе учета ПФР превысило 8 миллионов.

Количество зарегистрированных граждан по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в системе индивидуального (персонифицированного) учета ПФР (это и дети и работающие и пенсионеры) - более 8 000 000 Отдел по взаимодействию со СМИ ОПФР

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что к 2025 году для пенсии понадобится набрать в два раза больше трудового стажа. В фонде рассказали, что с 2025 года страховую пенсию будут получать граждане, у которых по достижению пенсионного возраста будет не менее 30 баллов и 15 лет страхового стажа.

Отметим, что система Негосударственного пенсионного фонда отвечает за накопительную часть пенсии. В НПФ Россияне могут переводить взносы в размере 6% от заработка граждан, а остальные 16% идут на страховую часть. Также известно, что с 2014 года накопительная часть пенсии была заморожена, а 6% платятся за страховую часть. Деньги, переведенные на накопительную часть до этого, сохранились. Свои средства жители страны могут раз в несколько лет переводить с Пенсионного фонда РФ в НФП и обратно.