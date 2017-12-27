К 2025 году для пенсии понадобится набрать в два раза больше трудового стажа

Минимальную пенсию выплатят людям, достигшим 15-летнего стажа, вместо 9-летнего.

Пенсионный фонд России рассказал, что нужно делать, чтобы в будущем получить минимальную пенсию и снова предупредил жителей страны о последствиях неуплаты страховых взносов.

По информации пресс-службы ОПФР, чтобы не остаться к старости без выплат, нужно уплачивать взносы в пенсионный фонд самостоятельно или заключить гражданско-правовой договор (вроде возмездного оказания услуг) в качестве физического лица.

В фонде беспокоятся за людей, которые пренебрегли пенсией ради гибкого графика и зарплате в конверте, так как в будущем дела будут обстоять серьезнее.

Для назначения пенсии в 2018 году потребуется не менее 9 лет стажа и 13,8 баллов. С 2025 года страховую пенсию будут получать только граждане, у которых при достижении пенсионного возраста будет не менее 30 баллов и 15 лет страхового стажа. Говорится в сообщении ОПФР

Также отмечается, что люди, которые получают "серую" зарплату, могут претендовать только на социальную пенсию в размере 5034 рубля 25 копеек. Такие выплаты назначаются на пять лет позже официального пенсионного возраста. Таким образом, женщины смогут получить пенсию в 60, а мужчины в 65 лет.

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