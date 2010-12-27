В прошлом году в мире казнили почти тысячу человек

Это на 20 % меньше по сравнению с рекордным предыдущим годом.

В 2017 году смертный приговор вынесли 993 людям. Это почти на 20 % меньше, чем в 2016 году, когда казнили 3117 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Amnesty International.

Что дает больше поводов для оптимизма, так это сокращение до 2 591 вынесенных в 2017 году смертных приговоров, что значительно меньше рекордных 3 117 приговоров, зафиксированных в 2016 году.

Может казней было и больше. Правозащитники не смогли включить в свой список "тысячи смертных приговоров и казней, которые были вынесены и приведены в исполнение в Китае, где данные о смертной казни по-прежнему являются государственной тайной".

В Amnesty International отметили, что число смертных приговоров снижается с каждым годом. В 2017 году было зафиксировано по меньшей мере 993 казни в 23 странах. А это на 20 % меньше, чем в 2016 году, и на 39 % меньше, чем в 2015 году.

В то же время правозащитников беспокоит сам факт существования казней. По данным организации, в настоящее время в 15 странах мира выносятся и приводятся в исполнение смертные приговоры.

Напомним, что в России смертную казнь отменили с 16 апреля 1997 года. Согласно действующей Конституции "наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться".

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