В 15 роддомах Петербурга родители могут получить свидетельство о рождении ребёнка при выписке

Теперь получить документы (гербовое свидетельство, справку о рождении и памятный знак "Родившемуся в Санкт-Петербурге") можно в акушерском отделении городской больницы №38 имени Н.А. Семашко.

В 15 родильных домах Петербурга родители могут получить свидетельство о рождении ребёнка при выписке. Список пополнился ещё одним городским роддомом. Об этом сообщили в городской администрации.

Теперь получить документы (гербовое свидетельство, справку о рождении и памятный знак "Родившемуся в Санкт-Петербурге") можно в акушерском отделении городской больницы №38 имени Н.А. Семашко.

Полный перечень медицинских учреждений Петербурга, выдающих свидетельство о рождении при выписке:

Зарегистрировать малыша можно с помощью сервиса "Рождение ребенка" на портале "Госуслуги". В роддоме матери выдаётся медицинский документ о рождении в электронном или бумажном виде. В первом случае данные о ребёнке, такие как дата и время рождения, его рост и вес, автоматически появятся в личном кабинете матери на "Госуслугах". Во втором их надо будет внести в форму самостоятельно. Затем нужно заполнить заявление в электронном виде, где указывается имя ребёнка, которое также должен подтвердить отец, если роженица состоит в браке. Орган ЗАГС формирует запись в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, а в личный кабинет матери поступает уведомление о регистрации рождения. При этом родители по-прежнему имеют возможность получить свидетельство о рождении на бумажном носителе в отделе ЗАГС.

В 2026 году появится новый перинатальный центр в Петербурге. В новом центре обустроят неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Ухаживать за пациентами будут 680 специалистов. Центр обеспечит еще более 1000 рабочих мест.

Фото: unsplash.com (Aditya Romansa)