В 12-ти этажном жилом доме горела лестничная клетка

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили здание за 21 минуту.

В Невском районе сегодня, 18 апреля, произошел пожар. В Клочковом переулке, 10, вспыхнул многоэтажный дом. На 11 этаже на лестничной клетке вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:00. Пламя охватило два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили здание за 21 минуту.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что тело в простыне пролежало в заброшенном колодце в Сертолово 1,5 года.

Фото: Piter.tv