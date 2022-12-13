В 12 регионах России откроют центры военно-спортивной подготовки

Юрий Трутнев рассказал, в каких именно субъектах РФ появятся пилотные центры.

В 12 российских регионах откроются пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Об этом рассказал в ходе оперативного совещания с коллегами полпред российского президента по Дальнему Востоку Юрий Трутнев, который по совместительству также является сопредсетателем Союза боевых искусств РФ (РСБИ). Специалист пояснил, что чиновники уже выбрали субъекты РФ, в которых будет реализовываться данная программа. В частности, в этот перечень попала и Донецкая народная республика.

Выбраны 12 регионов: Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. итог совещания с главами регионов РФ

Эксперт пояснил руководителям регионов с пилотными центрами о том, сто работа таких цуентров начнется с мая 2023 года. К обучению в каждом из них приступит смена в 300 человек. за год объекты посетят как минимум десять тысяч человек. Напомним, что ключевая роль в создании таких центров отведена РСБИ, который объединяет в себе 71 отечественную федерацию различных стилей и направлений по спортивным единоборствам. На работу в центры приняты уже 216 инструкторов, которые на текущий момент сами проходят обучение. Они будут заниматься с молодежью от 14 до 35 лет.

Федеральную программу развития спорта создадут для Дальнего Востока.

Фото и видео: Правительство России