Юрий Трутнев пообщался с Олегом Матыциным и Алексеем Чекуновым.

Российскую специальную федеральную программу развития спорта создадут для Дальнего Востока. Соответствующее заявление в ходе специального заседания по проектированию развития массового спорта в регионах ДФО сделал полпред президента Владимира Путина Юрий Трутнев. Реализацией задачи будут заниматься сотрудники Минвостокразвития и Минспорта. Об этом чиновник поговорили в рамках рабочей встречи при участии Алексея Чекунова и Олега Матыцина.

Участие наших ребят в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх находится под вопросом. Мы должны эти международные соревнования чем-то заместить. Сделать так, чтобы у ребят продолжался их спортивный путь, чтобы они видели перспективу. Юрий Трутнев, полпред президента РФ

Олег Матыцин заметил, что в России организованы новые форматы спортивных мероприятий, которые позволяют стране сохранить соревновательную международную практику. Трутнев механизм дал поручение по отрегулированию механизмов. В частности, посмотреть на существующий ценз по количеству государств, принимающих участие в турнирах, чтобы на этих соревнованиях можно было выполнить норму мастера спорта международного класса или заслуженного мастера спорта.

Юрий Трутнев рассказал об интересе иностранных партнеров к Восточному экономическому форуму.

Фото и видео: Правительство России