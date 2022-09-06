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Юрий Трутнев рассказал об интересе иностранных партнеров к Восточному экономическому форуму

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Полпред президента РФ заявил о том, что ВЭФ посетили участники из 68 стран.

Участие в Восточном экономическом форуме принимают гости из 68 стран. Соответствующей информацией с участниками сессии "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений", проводимой в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай" поделился полпред президента РФ по дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. Чиновник сообщил об интересе к мероприятию даже от представителей США и Великобритании.

В форуме уже сейчас принимают участие 68 стран, причем не только близкие к Дальнему Востоку России. Это и Австралия, и Австрия, и Великобритания, и США, и Германия, Франция, Швейцария, Япония, Ирландия, Италия - очень долго можно перечислять.

Юрий Трутнев, полпред главы РФ в ДФО

Эксперт считает, что такая статистика говорит о том, что несмотря на "действительно существенно изменившуюся конструкцию мира", государства все равно остаются заинтересованными друг в друге.

Трутнев: РФ будет совершенствовать процесс признания технологий с дружественными странами.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: вэф, дальний восток, юрий трутнев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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