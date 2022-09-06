Трутнев: РФ будет совершенствовать процесс признания технологий с дружественными странами

Полпред главы РФ рассказал о сотрудничестве с инвесторами.

Полпред российского президента Владимира Путина по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев заявил о том, что РФ будет совершенствовать процесс и механизмы признания технологий с дружественными странами в полном объеме. Речь идет о сертификатах, дипломах. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках выступления на сессии "Ворота в многополярный мир. Дальний Восток в новой архитектуре международных отношений", проводимой в формате международного дискуссионного клуба "Валдай".

Совершенно очевидно, что мы будем совершенствовать принципы отношений с дружественными странами. Такое предложение мы главе РФ сделали, он поддержал, и я надеюсь, что мы сразу после форума постараемся детализировать наши предложения. Юрий Трутнев, полпред президента РФ по ДФО

эксперт добавил, что те проекты, которые будут развиваться на новых международных территориях опережающего развития, должны действовать не только в рамках национального законодательства, но также и в формате межправительственных связей. Юрий Трутнев призвал удовлетворять инвестиционные интересы всех стран. Чиновник добавил, что российский лидер Владимир Путин назвал развитие ДФО национальным приоритетом страны.

Проект закона о северном завозе направили в 25 арктических регионов.

Фото и видео: Правительство России, Валдай