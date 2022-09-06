Проект закона о северном завозе направили в 25 арктических регионов

Гаджимагомед Гусейнов рассказал о завершении работы над документом.

Проект законопроекта о северном завозе направили в 25 арктических регионов. Соответствующее заявление сделал в рамках сессии "Северный завоз: новая система снабжения", проводимой на восточном экономическом форуме, первый заместитель главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Он уточнил, что правительство завершило документ. Сейчас он отправлен для обсуждения в экспертные и заинтересованные органы власти.

Хотел бы сразу сказать, что закон уже написан, мы его разослали более чем неделю назад во все органы исполнительной власти и в 25 субъектов. Но работа продолжается. Традиционно мы отслеживаем грузы северного завоза как грузы жизнеобеспечения. Гаджимагомед Гусейнов, замглавы министра о развитию ДФО

Эксперт добавил, что порядка трех миллионов человек проживает в населенных пунктах с ограниченным сроком завоза. Правительство предлагает рассматривать северный завоз не только как грузы жизнеобеспечения, а как все грузы в эти поселки.

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Фото и видео: Восточный экономический форум