Глава Приамурья призвал построить по концессии пункт пропуска на автомобильном мосту в КНР

Василий Орлов рассказал, что временная переправа не справляется с нагрузкой.

Глава Приамурья призвал построить по концессии пункт пропуска на автомобильном трансграничном мосту "Благовещенск - Хэйхэ" в Китае. Информацией губернатор Амурской области Василий Орлов поделился в рамках сессии "БАМ и Транссиб: как построить быстрее?", проводимом на Восточном экономическом форуме. Чиновник считает, что временный пункт пропуска не справляется с имеющейся на него нагрузкой.

Мы видим, что не справляется инфраструктура временного пункта пропуска, он построен по временной схеме в связи с тем, что по постоянной схеме он был своевременно Минтрансом и подрядчиком Минтранса - Росгранстроем - не построен. Мы предлагали этот пункт пропуска включить в состав концессионной модели, по которой был построен мост. Василий Орлов, глава Амурской области

Эксперт считает, что пункт был бы в сейчас в рабочем состоянии, если бы там была создана необходимая инфраструктура. По словам Ордова, такой проект, соответствующий всем требоввания безопасности, может включаться в структуру концессионных соглашений, так как эта проблема имеет критически важное значение. Губернатор добавил, что региональное правительство договорилось на площадке ВЭФ о реализации проекта "Сухой порт Благовещенск". Он свяжет грузовые потоки с автомобильной переправы со станцией, расположенной в населенном пункте Березовка.

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Фото и видео: Восточный экономический форум