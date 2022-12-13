В 12 районах Петербурга уже определились победители конкурса "Школьная столовая глазами ученика"

Пионером в обновлении столовых по дизайну, разработанному учащимися, год назад стала школа № 79 Калининского района.

В 12 районах Петербурга определились победители конкурса "Школьная столовая глазами ученика". Еще в трех районах итоги подведут в мае. После этого начнется претворение идей в жизнь, рассказал "Петербургский дневник".

Пионером в обновлении столовых по дизайну, разработанному учащимися, год назад стала школа № 79 Калининского района. Проект выбрало жюри, в состав которого вошли архитекторы, специалисты Роспотребнадзора и городского родительского комитета. С 1 сентября ученики едят в обновленных интерьерах.

Опыт Калининского района и школы № 79, по словам вице-губернатора Петербурга Валерия Москаленко, в этом году распространили на все образовательные учреждения, в которых летом запланирован текущий и капительный ремонт столовых. Столовые будут отремонтированы по лучшим дизайн-проектам, предложенным самими школьниками.

Больше всего школьных столовых, которые преобразят по проектам учеников, в Московском районе – семь. На втором месте по числу проектов – Фрунзенский и Красногвардейский районы. В каждом из них обновят по пять школьных столовых. На третьем месте Кировский район – четыре школы. В следующем году администрация Петербурга намерена продолжать практику обновления школьных столовых по проектам, подготовленным учениками.

Фото: Управление социального питания Санкт-Петербурга