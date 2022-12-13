В Петербурге в одной из школ появится столовая, разработанная учениками

Эксперимент пройдёт на базе школы № 372 Московского района.

Петербург приступил к реализации экспериментального проекта школьной столовой нового формата. Пилотный проект реализуют на базе школы № 372 Московского района. В течение этого года в школе будет разработано новое меню, повара и работники пищеблока пройдут переобучение. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Летом школьная столовая и пищеблок будут полностью отремонтированы по проекту, разработанному школьниками в рамках городского конкурса "Школьная столовая глазами ученика".

Также запланировано дооснащение пищеблока новым высокотехнологичным оборудованием российского производства, которое на 30% сокращает потребление электроэнергии и почти на 50% сокращает выбросы.

Видео: Смольный