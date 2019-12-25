Ртутные лампы заменили на новейшие светодиодные.

К началу учебного года в 11 кварталах Красного Села модернизировали уличное освещение. Об этом рассказали в пресс-службе "Ленсвета".

Хорошо освещены теперь территории пяти детских садиков, двух школ, 27 детских и спортивных площадок, а также пешеходные дорожки внутри кварталов. Новые фонари установили в границах улиц Свободы, Рябчикова, Спирина, Юных Пионеров, Первого Мая, Нагорной, Моховой и Геологической, а также проспекта Ленина и Стрельнинского шоссе, где проживают почти 16 тысяч людей.

Вместо старых ртутных ламп специалисты установили 979 новейших экономичных светодиодных светильников, их появилось в пять раз больше, чем устаревших фонарей, при этом энергопотребление увеличилось лишь на 17%. Неизолированные провода заменили надежными сетями, старые железобетонные опоры обменяли на металлические, также по району установили 10 пунктов питания с автоматизированными системами управления освещением. Кроме того, на детских и спортивных площадках установили опоры со складным механизмом, чтобы светильники можно было обслуживать без применения техники.

Ранее мы писали, что на Дворцовой улице установили 60 чугунных фонарей.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"