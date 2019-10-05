На Дворцовой улице установили 60 чугунных фонарей

На Дворцовой улице в городе Пушкине завершилась реконструкция наружного освещения. Эту историческую улицу, на участке от Московской улицы до Египетских ворот осветили 60 новых фонарей. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
До этого там были светильники на металлических опорах, но они уже находились в ветхом состоянии. При устройстве нового освещения стиль предыдущих фонарей был сохранен.
Новые фонари обеспечивают равномерное освещение проезжей части в вечернее время.
Фонарный переулок оборудуют 17 новыми светильниками.
Фото: Piter.TV (архив)
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