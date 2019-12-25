Эксперты провели почти тысячу исследований для оценки качества питьевой воды.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что Роспотребнадзор рассказал о загрязнении воды и воздуха Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В ведомстве отметили, что специалисты проели более тысячи проб для оценки качества питьевой воды Северной столицы. В итоге нареканий н было обнаружено. Все пробы соответствуют гигиеническим нормам. При этом в распределительной сети нашли проблемы — ормативам не соответствовали лишь 0,3%.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в Петербурге не зафиксировано загрязнения воздуха.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга продлят запрет выхода на лед до 15 февраля.

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