Власти Петербурга продлят запрет выхода на лед до 15 февраля

Нарушители заплатят штраф.

В Петербурге продлили запрет выхода на лет. По данным от пресс-службы Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, ограничения будут действовать до 15 февраля. Это связано с тем, что водные территории до сих пор не покрылись льдом из-за теплой погоды.

Ранее по официальному разрешению жители города могли выходить на лед с 15 января по 15 марта. Обычно в это время в Петербурге уже есть крепкий и устойчивый ледовый настил на реках и каналах. В 2020 году морозы пришли только в начале февраля.

Напомним, что за нарушение запрета будет действовать штраф. Нарушителю придется заплатить до пяти тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МЧС оставили экстремала рыбачить на тонком льду Невской губы.

Фото: Piter.tv

