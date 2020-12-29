ВС России получат новые самолёты и вертолёты

Сроки пополнения новыми моделями пока не объявлялись.

Вооруженные силы России получат новые летательные аппараты – модернизированные и последние модели самолетов и вертолетов, более 400 моделей. Об этом стало известно из плана министерства обороны РФ по развитию и модернизации авиаотрасли. Авиапарк пополнят новые суда.

Сроки пополнения новыми моделями пока не объявлялись. При этом в министерстве анонсировали новые испытания для нескольких перспективных летательных средств.

В Минобороны рассказали, когда начнутся серийные поставки "Цирконов". Ракета будет поставлена на вооружение ВМФ в 2022 году.

Видео: Минобороны РФ