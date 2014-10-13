ВВП России за январь - июль 2023 года увеличился на 2 процента

Михаил Мишустин оценил тенденции в экономике страны.

Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за январь - июль 2023 года увеличился на два процента. Соответствующее заявление сделал руководитель кабинета министров на оперативном совещании с коллегами, обсуждая проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Чиновник пояснил, что таким образом отечественная система перешла к уверенному росту. Эксперт добавил, что стабильность фиксируется и на внутреннем рынке труда.

Уже в этом году мы перешли к устойчивому росту - вопреки тем экспертам, кто ожидал совсем другого развития событий. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше чем на 2%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр страны указал на то, что этой тенденции в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленностиперестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине текущего года.

Мишустин: рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года.

Фото видео: Правительство России