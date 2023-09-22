Мишустин: рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года

Рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года. Такой информацией с коллегами поделился российский председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на очередном заседании кабинета министров. Чиновник пояснил, что работа над ключевым финансовым документов велась на фоне свществующих и усиливающихся внешних дисбалансов.
Рост мировой экономики замедляется. По итогам текущего года он может оказаться одним из самых низких, начиная с последнего международного кризиса 2008-2009 годов. Если не считать, конечно, ковидный период.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин заявил, что внешнее давление на экономику РФ сохраняется.
Фото и видео: Правительство России
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