Мишустин: рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года

Глава кабмина РФ рассказал о дисбалансах на геополитической арене.

Рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года. Такой информацией с коллегами поделился российский председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на очередном заседании кабинета министров. Чиновник пояснил, что работа над ключевым финансовым документов велась на фоне свществующих и усиливающихся внешних дисбалансов.

Рост мировой экономики замедляется. По итогам текущего года он может оказаться одним из самых низких, начиная с последнего международного кризиса 2008-2009 годов. Если не считать, конечно, ковидный период. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что внешнее давление на экономику РФ сохраняется.

Фото и видео: Правительство России