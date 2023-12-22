Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал к расследованию по факту обнаружения массовых захоронений в Газе. Об этом он заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам дипломата, недавно появились сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Также Небензя отметил, что многие города сектора Газа разрушены до основания, а больницы и школы "стерты с лица земли".
Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Ранее Небензя заявил, что Израиль заинтересован только в военном решении палестинского вопроса.
Видео: Организация Объединенных Наций
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