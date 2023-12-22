По словам дипломата, недавно появились сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал к расследованию по факту обнаружения массовых захоронений в Газе. Об этом он заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, недавно появились сообщения об обнаружении массовых захоронений в анклаве. Также Небензя отметил, что многие города сектора Газа разрушены до основания, а больницы и школы "стерты с лица земли".

Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Ранее Небензя заявил, что Израиль заинтересован только в военном решении палестинского вопроса.

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