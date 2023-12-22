ДТП с четырехлетним ребенком и электровелосипедом произошло на Народной улице

Ребенка доставили в детскую больницу, где медики зафиксировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы, оценив его состояние как средней тяжести.

В среду, 1 мая, малолетний ребенок оказался в больнице после столкновения на тротуаре в Невском районе Петербурга. Информация о происшествии стала известна Piter.TV.

Инцидент произошел на Народной улице в 20:26. По предварительной информации, 17-летний молодой человек двигался на своем электровелосипеде Minako по тротуару от Октябрьской набережной к Дальневосточному проспекту и сбил четырехлетнего мальчика, который выходил из пункта выдачи Wildberries вместе с матерью.

Ребенка доставили в детскую больницу, где медики зафиксировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы, оценив его состояние как средней тяжести. Известно, что мальчик посещает детский сад.

Ранее мы сообщили о том, что на Богатырском проспекте из-за резкого торможения автобуса пострадал младенец.

Фото: Pxhere