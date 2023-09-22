Мишустин заявил, что внешнее давление на экономику РФ сохраняется

Глава кабмина РФ рассказал о работе с Центробанком страны.

Западное санкционное давление на российскую экономику продолжается, но благодаря действиям властей в стране удалось справиться со многими внешними вызовами. Соответствующее заявление сделал руководитель кабинета министров на оперативном совещании с коллегами, обсуждая проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Чиновник обратил внимание на то, что власти занимались реализацией поручений главы государства Владимира Путина и взаимодействовали с Центробанком РФ.

Благодаря гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с ЦБ удалось нивелировать многие вызовы, поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Мишустин: дефицит бюджета РФ на ближайшие годы постарались сделать минимальным.

Фото и видео: Правительство России