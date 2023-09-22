Мишустин: дефицит бюджета РФ на ближайшие годы постарались сделать минимальным

Глава кабмина РФ оценил работу по заимствованиям.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что дефицит государственного бюджета на ближайшие три года чиновники постарались сделать минимальным. Соответствующее заявление сделал руководитель кабинета министров на оперативном совещании с коллегами, обсуждая проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Старались минимизировать его дефицит, насколько это возможно. И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Согласно материалам к проекту документа, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м, 1,5 трлн рублей в 2026-м.

Мишустин: власти ожидают, что доходы бюджета в 2024 году существенно вырастут.

Фото и видео: Правительство России