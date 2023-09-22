Мишустин: власти ожидают, что доходы бюджета в 2024 году существенно вырастут

Глава кабмина РФ оценил расходы и доходы государства.

Председатель российского правительства рассказал о том, что власти ожидают, что доходы федерального бюджета в 2024 году существенно вырастут. По мнению Михаила Мишустина, такая тенденция стала возможной за счет общего роста экономики страны. Он пояснил коллегам, что ненефтегазовые денежные поступления вдвое превысят нефтегазовые. Чиновник рассказал, что при этом расходы государства также увеличатся. Предельный размер на 2024 год составит 36,6 триллиона рублей. Эксперты полагают, что подобная динамика связана со значительным увеличением финансирования на реализацию послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию.

Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента. В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объеме 35 трлн рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В кабмине РФ заметили, что на выполнение программы национальных проектов следующем году будет выделено около трех трлн рублей. Еще более 760 млрд рублей в течение трех следующих лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития.

Фонд "Защитники Отечества" получит грант более чем в пять миллиардов рублей.

Фото и видео: Правительство России