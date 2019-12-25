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ВТБ восстановил работу онлайн-приложения после утреннего сбоя
Сегодня, 16:35
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ВТБ восстановил работу онлайн-приложения после утреннего сбоя

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Причина сбоя неизвестна.

"ВТБ Онлайн" вновь работает в привычном режиме. Об этом днем 30 августа сообщили в пресс-службе банка. 

Все ограничения в работе ВТБ Онлайн устранены, приложение работает в полном объеме. Ещё раз приносим нашим клиентам извинения за доставленные неудобства. Мы работаем над повышением производительности IT-систем банка, что позволит совершать операции в ВТБ Онлайн быстрее и удобнее.

пресс-служба банка ВТБ

Утром 30 августа пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения. Согласно данным сервиса Downdetector, к 10:40 было обнаружено более 340 жалоб от клиентов банка. Позже о сбоях в работе сообщили и в пресс-службе банка. 

В работе "ВТБ Онлайн" - временные ограничения. Специалисты банка работают над оперативным устранением проблемы. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства.

пресс-служба банка ВТБ

Ранее стало известно, что ВТБ может купить частную сеть клиник в России.

Фото: pexels.com

Теги: втб, сбои, сервис
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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