ВТБ может купить частную сеть клиник в России

Отмечается, что сети частных клиник развиваются не только благодаря коронавирусу.

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Handelsblatt рассказал, что группа ВТБ рассматривает возможность покупки частной сети клиник в России.

Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду, - сказал Костин.

Костин подчеркнул также, что на планы инвестирования ВТБ в "Биннофарм" правительство России влияние не оказывало. Напомним, что компания уже направила инвестиции в холдинг "Биннофарм Групп", выпускающий препараты от COVID-19.

Ранее мы писали, что в Петербурге растет спрос на персонал в строительной сфере.

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