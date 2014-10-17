ВТБ предупредил о новой схеме мошенников

Аферисты представляются родителям методистами или психологами из школы.

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, так как теперь они маскируются под школьных психологов для того, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей учащихся и украсть денежные средства. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы ВТБ. В организации предостерегли клиентов от финансовых потерь из-за действий аферистов.

Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию. Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ

Представители ВТБ объяснили, что злоумышленники звонят родителям и представляются им методистами или психологами из школы. Под предлогом "обязательного тестирования" или "формирования характеристики" для получения итоговой аттестации ребенка они требуют от обманутых людей срочно предоставить личные сведения или пройти тестирование. В ходе разговора преступники могут запрашивать:информацию о несовершеннолетнем, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к гаджетам для установки "тестового приложения". В дальнейшем такие сведения могут быть использованы для восстановления доступа в личный кабинет государственных порталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию") или для оформления кредита на имя родителей.

В МВД рассказали, какими данными ни с кем нельзя делиться.

Фото: Piter.tv