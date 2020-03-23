Подробности в банке пообещали сообщить позже.

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса. Заемщики банка могут рассчитывать на отсрочку по погашению кредита и оплате процентов. Речь идёт о оказавшихся на больничном или финансово пострадавших из-за коронавируса.

Банк ВТБ пообещал в индивидуальном порядке рассматривать обращения клиентов. Там заявили, что считают социальную ответственность важнейшим принципом своей работы. Отсрочку по кредиту можно будет получить сроком до трёх месяцев. Она касается как погашения основного долга, так и оплаты процентов.

Подробности в банке пообещали сообщить позже.

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