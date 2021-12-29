У Боткинской больницы появится новый корпус в Колпино

В четверг, 3 февраля, стороны подписали "дорожную карту" по строительству объекта.

У Боткинской больницы появится площадка в Колпино. Стационар будет построен на основе концессионного соглашения с банком ВТБ. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Смольного.

Корпус появится на углу улицы Севастьянова и Георгия Водопьянова. Он будет рассчитан на 770 коек. Объем инвестиций составит 30 млрд рублей, а площадь здания — 240 тысяч квадратных метров.

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

Ранее Piter.TV показывал, в каких условиях лечат горожан в корпусе на Миргородской улице.

Фото: Piter.TV