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У Боткинской больницы появится новый корпус в Колпино
Сегодня, 22:10
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У Боткинской больницы появится новый корпус в Колпино

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В четверг, 3 февраля, стороны подписали "дорожную карту" по строительству объекта.

У Боткинской больницы появится площадка в Колпино. Стационар будет построен на основе концессионного соглашения с банком ВТБ. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Смольного.

Корпус появится на углу улицы Севастьянова и Георгия Водопьянова. Он будет рассчитан на 770 коек. Объем инвестиций составит 30 млрд рублей, а площадь здания — 240 тысяч квадратных метров. 

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. 

Ранее Piter.TV показывал, в каких условиях лечат горожан в корпусе на Миргородской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: боткинская больница, инфекционный стационар, корпус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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