ВТБ: объем обмена валют резко вырос на фоне роста курсов

24-26 января объем операция вырос почти в два раза.

Клиенты ВТБ стали чаще менять сбережения в валюте на рубли в связи с ростом курсовой разницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк.

Отмечается, что 24-26 января объем обменных операций вырос почти в два раза, если сравнивать с предыдущими неделями месяца. А вот продажа валюты населением составляет порядка 60% от общего конверсионного объема.

По информации издания, в первые две рабочие недели 2022 года продажа валюты составила 60% от объема конверсии. Увеличился в банке при это в первые рабочие дни портфель рублевых депозитов – рост составил 3,9%.

Ранее мы сообщали, что доля безналичных платежей в России выросла до рекордных 59,3%.

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