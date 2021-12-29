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ВТБ: объем обмена валют резко вырос на фоне роста курсов
Сегодня, 11:22
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ВТБ: объем обмена валют резко вырос на фоне роста курсов

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24-26 января объем операция вырос почти в два раза.

Клиенты ВТБ стали чаще менять сбережения в валюте на рубли в связи с ростом курсовой разницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банк.

Отмечается, что 24-26 января объем обменных операций вырос почти в два раза, если сравнивать с предыдущими неделями месяца. А вот продажа валюты населением составляет порядка 60% от общего конверсионного объема.

По информации издания, в первые две рабочие недели 2022 года продажа валюты составила 60% от объема конверсии. Увеличился в банке при это в первые рабочие дни портфель рублевых депозитов – рост составил 3,9%.

Ранее мы сообщали, что доля безналичных платежей в России выросла до рекордных 59,3%. 

Фото: pixabay 

Теги: банк втб, обмен валюты, рост курса валют
Категории: Лента новостей, Новости России,

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