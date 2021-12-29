Доля безналичных платежей в России выросла до рекордных 59,3%

В 2021 году доля безналичных платежей в России достигла рекорда и составила 59,3%. При этом в четвертом квартале она превысила 60%. Об этом сообщает Сбербанк, ссылаясь на исследование "СберИндекс" и "Платформы ОФД".
Эксперты считают, что доля безналичных платежей через пять лет может достигнуть максимум, предполагается, что она составит порядка 85%. В сообщении говорится, что оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчеты.
Так, наибольшая доля безналичного оборота пришла в четвертом квартале прошлого года на Ненецкий АО (73,9%), а также на Якутию (68,9%) и Карелию (68,8%).
Доля безналичных платежей сильнее всего выросла в сфере продовольственной розницы, особенно в крупных и сетевых магазинах.
Ранее мы сообщали, что ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на готовые частные дома.
Фото: pixabay
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