Доля безналичных платежей в России выросла до рекордных 59,3%

В четвертом квартале 2021 года она превысила 60%.

В 2021 году доля безналичных платежей в России достигла рекорда и составила 59,3%. При этом в четвертом квартале она превысила 60%. Об этом сообщает Сбербанк, ссылаясь на исследование "СберИндекс" и "Платформы ОФД".

Эксперты считают, что доля безналичных платежей через пять лет может достигнуть максимум, предполагается, что она составит порядка 85%. В сообщении говорится, что оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчеты.

Так, наибольшая доля безналичного оборота пришла в четвертом квартале прошлого года на Ненецкий АО (73,9%), а также на Якутию (68,9%) и Карелию (68,8%).

Доля безналичных платежей сильнее всего выросла в сфере продовольственной розницы, особенно в крупных и сетевых магазинах.

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