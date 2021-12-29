ВТБ запустил ипотеку с господдержкой на готовые частные дома

В 2021 банк провел по ипотеке с господдержкой каждую третью сделку.

ВТБ запустил ипотеку на покупку готовых частных домов со ставкой от 5.75% годовых на весь срок кредита. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что ипотека с господдержкой стала в 2021 году драйвером роста рынка. Так, финорганизация по ней провела каждую третью сделку. Всего было оформлено 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. Теперь же заемщики могут приобрести таким образом готовый частный дом с земельным участком. Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья.

В прошлом году спрос наших клиентов на загородную недвижимость вырос почти на 50%: мы провели по ней 7 тысяч ипотечных сделок более чем на 30 миллиардов рублей. Интерес к покупке дома вырос на фоне пандемии. Наталья Никульникова, руководитель службы развития и поддержки управления "Ипотечное кредитование" ВТБ

По ее словам, в рамках семейной ипотеки для клиентов ВТБ также доступно оформление кредита на готовые частные дома. Ставка составляет от 4,7% годовых.

Ранее мы сообщали, что за год банки выдали россиянам кредитов на 14,1 трлн рублей.

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