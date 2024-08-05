Обменять наличную валюту теперь можно в банкоматах Сбера в ТЦ, аэропортах и других популярных местах

Раньше такая возможность была только в отделениях банка.

Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу "наличные за наличные". Получить наличные доллары, дирхамы, евро, юани или рубли можно в торговых центрах, аэропортах и других популярных местах.

Первые валютные банкоматы Сбера устанавливаются более чем в 30 населённых пунктах. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Смоленск, Тула, Уфа, Хабаровск, Челябинск. Обменять валюту уже можно, например, в банкоматах, которые расположены в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Воспользоваться услугой может любой, при этом не нужна банковская карта. Лимит на одну операцию — 40 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Система автоматически определяет курс и итоговую сумму, что исключает необходимость предварительного уточнения условий. Для обмена суммы, превышающей лимит, нужно обратиться в офис банка.

Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику, или искать пункт обмена валюты. Услуга становится доступной любому человеку в самых популярных и важных локациях: аэропорты, вокзалы, торгово-развлекательные центры. Например, иностранные туристы и люди, находящиеся в командировках, могут обменять валюту в банкомате сразу по прилёту. Также удобно воспользоваться новым форматом для обмена небольшой суммы – допустим, перед ужином в ресторане или посещением магазина. Наша услуга становится по-настоящему удобным сервисом и для россиян, выезжающих за рубеж. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

Для удобства клиентов актуальный перечень валютных банкоматов размещается на интерактивной карте. К августу функционал обмена наличной валюты будет работать на 255 устройствах Сбера, а к концу года — на 500.

Ранее мы сообщили о том, что Сбер открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров.

Фото: Пресс-служба Сбера