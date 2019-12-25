ВТБ начал прием заявок на семейную ипотеку с обновленными условиями

Теперь жилье в ипотеку могут приобрести семьи с одним ребенком.

С 24 июня банк ВТБ начал принимать заявку на семейную ипотеку с обновленными условиями. Об этом сообщает пресс-служба финорганизации.

По программе теперь недвижимость могут приобрести семьи, у которых есть один ребенок.

Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%, - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент ВТБ Михаил Сероштан, банк решил ускорить запуск программы, так как при рождении ребенка семьям необходимо решать квартирный вопрос.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют падение спроса на ипотеку. Связывают это в том числе с решением Центробанка ужесточить условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

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