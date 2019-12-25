Эксперты прогнозируют падение спроса на ипотеку в России

Спрос будет падать в том числе из-за решения ЦБ об ужесточении условия выдачи кредитов с низким первоначальным взносом.

Эксперты прогнозируют, что в России спрос на ипотеку будет падать. Связывают это в том числе с решением Центробанка ужесточить условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, пишет "РИА Новости".

Напомним, что с 1 августа ЦБ ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, то есть если она менее 20% от стоимости жилья.

"Логично предположить, что рост процентной ставки отразится в снижении спроса со стороны потенциальных заемщиков и объемов выдач кредитов с низким первоначальным взносом", - сказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

С этим согласился и управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

"Вместе с тем снижение выдач в данном сегменте вряд ли окажет существенное влияние на весь рынок: все-таки основной объем таких кредитов приходится на программу льготной ипотеки, по которой первоначальным взнос начинается от 15%", - сказал он.

Он считает, что спад будет обусловлен еще и окончанием программы льготной ипотеки.

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский предполагает, что в будущем вырастут и ставки по ипотеке. Это в том числе обусловлено решением ЦБ, а также свертыванием программы льготной ипотеки.

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