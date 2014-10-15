ВТБ: инфляция до конца 2021 года будет около 6%

Андрей Костин рассказал о прогнозах на инфляцию в РФ.

В ВТБ считают, что инфляция до конца 2021 года будет около 6%. Такое заявление на полях Восточного экономического форума сделал глава кредитной организации Андрей Костин. Специалист дал интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Мы считаем, что в этом году еще инфляция достигнет максимального уровня, наверное, порядка 6%, но нам кажется, пик уже пройден летний, когда, по-моему, 6,8% было. Андрей Костин, глава ВТБ

Эксперт напомнил, что по мнению экспертов, Центробанку России к концу текущего года удастся увеличить ключевую ставку до семи процентов годовых. Показатель будет оставаться на высоком уровне до середины следующего года. Костин не исключил, что она снизится только к концу 2022 или даже уже в 2023 году.

В Минэкономразвития разместили обзор, по которому годовая инфляция в России за неделю с 24 по 30 августа ускорилась до 6,79%.

В России недельная инфляция составила 0,09%.

Фото: Piter.tv