"Бандероль" для ВСУ. ВС России устроили Киеву неприятный сюрприз

Новая ракета неподвластна украинской системе ПВО.

Атака новой ракетой "Бандероль" по Киеву стала для президента Украины Владимира Зеленского неприятным сюрпризом. Об этом в беседе с телеканалом 360.ru сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Российские войска применили "Бандероль" при ударе по Украине в ночь на 15 июня. Новинка представляет собой гибрид ракеты и беспилотника. По словам эксперта, она могла "ввести в ступор киевский режим".

Дандыкин отметил, что "Бандероль" отличается тем, что она незаметна для украинской системы ПВО и этот факт сильно встревожил украинского лидера.

Наши стараются и идут на шаг впереди во многих моментах. Это связано и с „Ланцетами", и с теми беспилотниками, которые летели на оптоволокне — то, что враг потом стал тоже применять Василий Дандыкин, военный эксперт

Собеседник 360.ru предположил, что противника ожидает еще много неприятностей.

Ранее мы сообщали, что в ходе одного из ударов по Киеву боевики ВСУ зафиксировали пуски малогабаритных крылатых ракет "Бандероль".

Фото: Минобороны РФ