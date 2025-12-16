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"Бандероль" для ВСУ. ВС России устроили Киеву неприятный сюрприз
Сегодня, 11:51
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"Бандероль" для ВСУ. ВС России устроили Киеву неприятный сюрприз

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Новая ракета неподвластна украинской системе ПВО.

Атака новой ракетой "Бандероль" по Киеву стала для президента Украины Владимира Зеленского неприятным сюрпризом. Об этом в беседе с телеканалом 360.ru сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Российские войска применили "Бандероль" при ударе по Украине в ночь на 15 июня. Новинка представляет собой гибрид ракеты и беспилотника. По словам эксперта, она могла "ввести в ступор киевский режим".

Дандыкин отметил, что "Бандероль" отличается тем, что она незаметна для украинской системы ПВО и этот факт сильно встревожил украинского лидера.

Наши стараются и идут на шаг впереди во многих моментах. Это связано и с „Ланцетами", и с теми беспилотниками, которые летели на оптоволокне — то, что враг потом стал тоже применять

Василий Дандыкин, военный эксперт

Собеседник 360.ru предположил, что противника ожидает еще много неприятностей.

Ранее мы сообщали, что в ходе одного из ударов по Киеву боевики ВСУ зафиксировали пуски малогабаритных крылатых ракет "Бандероль".

Фото: Минобороны РФ

Теги: вс россии, ракета бандероль, удар вс россии по киеву, удар по киеву
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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