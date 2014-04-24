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ВС России уничтожили украинский склад топлива в Запорожье

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных по запорожскому направлению.

Вооруженные силы России в районе города Запорожье за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали склад топлива одноименной украинской группировки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье".

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В общей сложности за минувший день российскими специалистами было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям противника, размещенным на огневых позициях, личному составу и военной технике в 103 районах СВО.

Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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