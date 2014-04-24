Игорь Конашенков рассказал о работе военных по запорожскому направлению.

Вооруженные силы России в районе города Запорожье за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали склад топлива одноименной украинской группировки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе города Запорожье уничтожен склад топлива украинской группировки войск "Запорожье". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант РФ добавил, что в районе города Орехов Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В общей сложности за минувший день российскими специалистами было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям противника, размещенным на огневых позициях, личному составу и военной технике в 103 районах СВО.

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Фото и видео: Минобороны России