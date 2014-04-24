Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре

Игорь Конашенков рассказал об успехах ВС РФ на СВО.

Вооруженные силы России вечером 28 июля в зоне проведения специальной военной операции нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления Вооруженных сил Украины, размещенном в городе Днепропетровске (украинское название - Днепр). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что цель противника была ликвидирована.

Вечером 28 июля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в городе Днепропетровске. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

МО РФ показало видео уничтожения украинского опорного пункта с противотанковым вооружением.

Фото и видео: Минобороны России