МО РФ показало видео уничтожения украинского опорного пункта с противотанковым вооружением

Боевая задача выполнена на запорожском направлении.

Экипаж российского ударного вертолета Ка-52 совершил удар управляемыми ракетами по опорному пункту Вооруженных сил Украины на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что военнослужащие на "Аллигаторе" ликвидировали боевое подразделение противника с противотанковыми средствами поражения. На размещенных в социальных сетях кадрах продемонстрирован момент уничтожения объекта. Съемка происходила при помощи средств объективного контроля.

Экипаж вертолета Ка-52 получив целеуказание нанес удар управляемой ракетой. В результате удара уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что Ка-52 "Аллигатор" представляет из себя разведывательно-ударный вертолет. Воздушное судно производится на Арсеньевском авиационном заводе "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина, который входит в состав отечественного холдинга "Вертолеты России".

Появилось видео прилёта ракеты С-200 по кафе в Таганроге.

Фото и видео: Минобороны России